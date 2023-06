Sport per tutti, il Csi premia i suoi campioni e un movimento da record: tutti i nomi e numeri da record

Il movimento sportivo del Csi dell'Umbria ha celebrato la sua festa e premiati gli uomini simbolo della stagione 2022-2023, in una Sala dei Notari gremita. Il presidente provinciale CSI Perugia, Roberto Pascucci ha salutato calorosamente tutti i presenti: “Un colpo d’occhio meraviglioso: i colori della bellissima Sala dei Notari si sono uniti ai tanti delle divise delle nostre squadre. Le società sono venute tutte a ritirare il giusto riconoscimento per i sacrifici ed il loro impegno, che insieme a noi portano avanti durante l’anno”.

PREMI SPECIALI

Oltre ai riconoscimenti per le società sportive e gli atleti che hanno raggiunto i migliori risultati in questa stagione nelle varie discipline sono stati consegnati dei premi speciali. Un ringraziamento del Comitato di Perugia per il lavoro che ogni giorno viene fatto dalle persone che poi sono il vero tesoro dell’associazione. Il Comitato di Perugia promuove tantissime attività e per renderle possibile c’è dietro un lavoro enorme di tante persone e alcune di esse sono davvero encomiabili per quello che fanno. I premiati sono stati: Fabio Ciaccio - “allenatore che ha coordinato in prima persona una manifestazione di basket con lo spirito del dirigente del Centro Sportivo Italiano”; Alessandro Rossi - “per l’impegno continuo nelle molteplici attività nel Comitato di Perugia sempre con spirito di iniziativa, organizzazione e passione” e Paolo Scarponi - “ininterrottamente in mezzo ai ragazzi come testimone dell’originale spirito e dei valori del Centro Sportivo Italiano con passione sognatrice”.

I numeri

Pascucci si è soffermato poi sui dati. In questa stagione le società sportive affiliate al Comitato di Perugia sono state 165, per un totale di 10.171 (adulti), 5.237 (giovani) sportivi tesserati. Per quanto riguarda le squadre, suddivise nei campionati per le discipline calcio a 7, calcio a 5 maschile e femminile, pallacanestro e pallavolo, si è registrato un totale di 202 team che hanno disputato i tornei invernali (di cui 86 nella categoria giovanile, 116 Open) e 123 quelli iscritti al campionato primaverile (di cui 62 nella categoria Open e 59 in quella giovanile). La pallavolo giovanile è sicuramente la punta di diamante dell’associazione perugina: nei vari campionati Under, in questa stagione sportiva, sono state 59 le società affiliate, e relative squadre, che hanno scelto di far crescere i giovani atleti nello spirito del Centro Sportivo Italiano.



A consegnare i premi anche Domenico Ignozza, presidente CONI Umbria: “Quello che fa il CSI è la cosa più bella che lo sport italiano possa fare: mettere insieme lo sport, la famiglia e i grandi valori, ovvero unire tutto ciò che può portare i nostri ragazzi verso un futuro migliore, il CSI lo riesce a fare”. Alla manifestazione sono intervenuti anche Nilo Acurdi, presidente del Consiglio Comunale di Perugia insieme a Margherita Scoccia, assessore all'Urbanistica, che si sono detti orgogliosi di ospitare l’evento nel cuore della città; Maria Rosi, referente CIP Umbria, che ha definito lo sport come un inno alla vita e all’inclusione, e Alessandro Rossi, presidente regionale CSI Umbria, soddisfatto del trend in crescita dell‘attività giovanile.