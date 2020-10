Il Baseball Perugia vince il girone e punta verso i play-off che valgono la B

Il Perugia Baseball ha vinto il girone di Serie C e tra una settimana incontrerà i Titano Bears di San Marino nella semifinale dei playoff che vale l’accesso alla finale per la promozione in B. Erano 16 anni che il Perugia baseball non vinceva il campionato e non arrivava a giocarsi i playoff. Una grande soddisfazione per i ragazzi di Alberto Cue Suarez, che ieri si sono affermati contro l'Unione Picena di Montegranaro, a cui vanno i complimenti dell’amministrazione comunale per l’importante risultato raggiunto, che dà soddisfazione a tutta la città.

La partita con l’Unione Picena era già stata rimandata per pioggia qualche settimana fa al quarto inning, con il Perugia in vantaggio per 4 a 0. Nella partita di ieri la squadra perugina è partita subito fortissimo mettendo in cassaforte la partita già dal 3° inning con un vantaggio di 9 a 0, arrivando alla fine a una vittoria per 13 a 0 per manifesta inferiorità al 7° inning. Grande protagonista l'intramontabile Lorenzo Ticchioni con una prestazione clamorosa con 5 battute valide su 5 turni di battuta.

Alberto Cue Suarez, allenatore cubano di grande esperienza, è riuscito a trasmettere tanta grinta e voglia di vincere alla squadra che si è riscoperta unita e fortissima, nell’obiettivo di raggiungere risultati sempre più importanti.

