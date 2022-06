Opes league, il titolo Italiano nel calcio a 7 dopo tanti anni torna in Umbria grazie allo Sporting Club Bastia

Si sono svolte a Misano e Riccione le tradizionali finali nazionale Opes League, settore calcio Opes Italia EPS.

Da ricordare che Opes – organizzazione per l’educazione allo sport – è un ente che promuove ed organizza, senza scopo di lucro, in collaborazione con le associazioni sportive affiliate, numerose iniziative atletiche e ricreative, a carattere locale, provinciale e nazionale.

Ventisette le compagini che si sono sfidate in queste finali nelle varie categorie, in rappresentanza ed espressione dei vari campionati a livello territoriale. Tre le categorie previste Calcio a 5 open e Over 40 e Calcio a sette Open.

Il titolo Italiano nel ‘Calcio a 7‘ dopo tanti anni torna in Umbria: se lo aggiudica lo Sporting Club Bastia. La finale umbro-toscana terminata ai rigori ha visto prevalere gli umbri sulla squadra dell'Asd Rionese di Chiusi.

Le premiazioni finali presso il centro sportivo di Portoverde di Misano sono state effettuate alla presenza del neo presidente nazionale Opes Italia Juri Morico, del vicepresidente vicario Fabrizio Ferrini e del responsabile nazionale calcio Opes Italia, Fabrizio Quaglietti.