Nomine & Poltrone - Comitato paralimpico, prima riunione della giunta regionale: tutti gli incarichi

Nei giorni scorsi si è riunita la nuova giunta del Comitato italiano paralimpico dell'Umbria e ha definito gli incarichi per il quadriennio 2021/2024

Massimo Catarinucci è stato individuato come vicepresidente con funzioni vicarie e sono stati nominati, su proposta del presidente Gianluca Tassi (che si è tenuto la delega per seguire le attività di avviamento), i seguenti referenti regionali, Gianni Fabrizi (impiantistica sportiva) e Maria Rosi (scuola), che si aggiungono agli eletti Chiara Mezzasoma (discipline sportive paralimpiche), Giulia Vernata (atleti) e Maurizio Bonomi (tecnici).

Fabio Peccini e Jacopo Tommaso Strinati, invece, sono i nuovi delegati provinciali, rispettivamente, di Perugia e Terni. Sempre durante la prima giunta sono stati assegnati anche gli incarichi di referenti e sportellisti dell’Inail di Perugia (Fabio Peccini), di Terni (Tommaso Strinati) e di Foligno (Massimo Catarinucci).

"Non vediamo l’ora di ripartire – dichiara Gianluca Tassi – e stiamo già riprogrammando le attività compatibilmente ai problemi legati alla pandemia. In questi giorni, stiamo ultimando il nuovo Centro federale paralimpico di tiro a segno, che ha sede a Spoleto. Contiamo di inaugurarlo entro il mese di giugno con un evento sportivo importante. Sempre in questo periodo siamo riusciti a mettere in piedi la federazione paralimpica umbra di calcio balilla ed a breve a Terni partirà anche questa attività. Per quanto riguarda gli altri settori, cercheremo di apportare novità nei rapporti con le scuole e stiamo lavorando per attivare un bellissimo progetto in collaborazione con il tribunale dei minori di Perugia".

La nuova giunta del Cip Umbria è formata dal presidente Tassi, da Luca Crocioni, Massimo Catarinucci e Michele Barilari in rappresentanza delle Federazioni sportive paralimpiche (Fsp), da Chiara Mezzasoma delle discipline sportive paralimpiche (Dsp)/discipline sportive associate paralimpiche (Dsap), da Giulia Vernata degli atleti e da Maurizio Bonomi dei tecnici.