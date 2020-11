Calcio sotto shock: è morto Maradona. Il Perugia prima squadra a fermarlo in Italia

Il mondo del calcio è sotto shock per la morte di Diego Armando Maradona, il giocatore più forte di tutti i tempi. Ad annunciare il decesso del fuoriclasse argentino, che lo scorso 30 ottobre aveva compiuto 60 anni, è stato il quotidiano argentino 'El Clarin'. A causare la morte del 'Diez', che l'11 novembre era stato dimesso dalla Clinica Olivos di Buenos Aires dopo un'operazione al cervello che aveva superato, sarebbe stato un arresto cardiorespiratorio: inutili i soccorsi delle ambulanze giunte presso la sua casa di Tigre, nei pressi di Buenos Aires.

Una notizia che getta nello sconforto tutti gli appassionati del calcio, a partire da quelli più fortunati che lo hanno potuto ammirare dal vivo durante la sua carriera e tra questi ci sono anche quelli del Perugia, tra i primi ad assistere a una sua partita in Italia. Prima di debuttare in campionato (ko per 3-1 a Verona contro l'Hellas il 16 settembre del 1984), il Napoli di Diego fu infatti impegnato nel girone 8 in Coppa Italia dove trovò tra le sue prime avversarie anche il Grifo allora allenato da Aldo Agroppi.

E proprio la squadra biancorossa fu la prima a fermare il Napoli e Maradona, che prima era andato a segno nel 4-1 casalingo con l'Arezzo e poi nel 3-0 sul campo della Casertana. Nessuna rete invece al Curi, dove gli azzurri furono costretti il 29 agosto del 1984 ad accontentarsi dello 0-0. Appresa la notizia, il Perugia ha dedicato un pensiero a Diego sui social: "Eri semplicemente il dio del calcio! Addio campione!".

Perugia-Napoli 0-0 (tabellino)

PERUGIA: Pazzagli, Brunetti, Benedetti, Gozzoli, Secondini, Allievi, Logarzo, Graziani, Brondi, Massi, Morbiducci. All. Aldo Agropppi

NAPOLI: Castellini, De Vecchi, Marino, Boldini, Bruscolotti, Dal Fiume, Bagni, Celestini, Bertoni, Maradona, De Rosa. All. Rino Marchesi

ARBITRO: Giancarlo Redini