Anche l'Umbria è campione d'Europa con Spinazzola. E Mancini dedica la vittoria a Paolo Rossi

L'infortunato terzino folignate ha raggiunto Wembley per la finale Italia-Inghilterra e dopo il trionfo è sceso in campo con le stampelle per la premiazione, mentre il ct ha dedicato la vittoria all'indimenticato ex grifone

C'è un bel pezzo di Umbria nell'Italia campione d'Europa. Determinante nel cammino degli azzurri di Roberto Mancini a Euro2020 il contributo del folignate Leonardo Spinazzola, ex calciatore del Perugia ora terzino della Roma, che è stato eletto due volte miglior giocatore della partita prima di essere costretto ad alzare bandiera bianca per la rottura del tendine d'Achile nel match dei quarti di finale vinto contro il Belgio.

Un duro colpo per il calciatore, travolto dall'affetto dei compagni azzurri e di tutto il Paese nei giorni successivi che lo hanno visto rientrare a Foligno e poi volare in Finlandia per l'intervento chirurgico. Rienrato poi in Umbria, con le stampelle è riuscito infine a riaggregarsi al gruppo e ad assistere a Wembley alla finale poi vinta ai rigori contro l'Inghilterra. Una grande gioia anche per Spinazzola, che è sceso sul pìrato del tempio inglese del calcio con gli altri azzurri per essere premiato.

E un richiamo all'Umbria è in qualche arrivato anche dalle parole del ct Roberto Mancini, che ha dedicato il trionfo a un altro ex grifone come l'indimenticato Paolo Rossi, scomparso nel dicembre scorso. Un gesto apprezzato con un ringraziamento sui social da Federica Cappelletti, moglie perugina di quel 'Pablito' che l'11 luglio del 1982 (esattamente 39 anni prima dell'11 luglio 2021 che ha visto gli azzurri vincere Euro2020) trascinò l'Italia di Bearzot aprendo le marcature nella finale della Coppa del Mondo in Spagna vinta 3-1 contro la Germania Ovest.