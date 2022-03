XX Giro podistico dell'Umbria, 200 atleti e tappe nei borghi umbri. A Perugia partenza dal Frontone: tutte le novità

Dal 7 al 10 aprile andra in scena il Giro podistico dell'Umbria, giunto alla ventesima edizione, che si articolerà in quattro tappe che toccano, nell’ordine, i comuni di Gualdo Cattaneo, Assisi, Perugia e Tuoro sul Trasimeno. Al momento ci sono 120 iscritti al giro completo, anche se, considerando i partecipanti alle

singole tappe, si attendono 200 atleti al giorno. Oltre ai centri maggiori, si dà grande rilevanza anche alla promozione dei borghi: il Giro toccherà Tuoro per il terzo anno consecutivo e Gualdo Cattaneo per la prima volta.

La presentazione è stata fatta alla Sala della Vaccara, l’assessore Pastorelli ha sottolineato che “l’amministrazione punta a far squadra sia con gli altri Comuni sia con le tante società, non solo perugine, che investono nello sport e gravitano intorno a questi eventi utili per promuovere tutta l’Umbria. Per Perugia è una occasione importante. Il percorso tralascerà le location più tradizionali, come piazza IV Novembre, per motivi legati alla contemporanea presenza del Festival del giornalismo, ma, partendo dai giardini del Frontone per passare nei vari rioni, consentirà di scoprire scorci di grande fascino”.

Secondo Ignozza “il Giro si svolge in una fase in cui l’atletica sta dando risultati importanti nel podismo anche a livello nazionale. Qui nel Perugino c’è un grande lavoro su giovani e famiglie, presupposto di altri importanti risultati che sicuramente arriveranno. Un ringraziamento particolare, oltre che al presidente Mencaroni, va all’assessore Pastorelli che, con la sua sensibilità, dimostra quanto le amministrazioni possono essere vicine al nostro mondo”.