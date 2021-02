Umbertide, il cordoglio del Fratta Basket per la scomparsa del professor Cancian

La città di Umbertide è in lutto per la scomparsa di Antonio Cancian e al dolore della comunità si unisce il Fratta Basket, società fondata da un nucleo in cui era presente anche il compianto docente di materie letterarie, già preside della scuola media "Mavarelli-Pascoli" e cestista proprio con la maglia della squadra umbertidese.

Questo il messaggio del Fratta Basket:

"Il Basket fratta è in lutto per la scomparsa di Antonio Cancian, promotore e giocatore della nostra Società.

Lo ricorda così il nostro Prof. Giovanni Maria Bico:

Vedemmo insiema la prima partita del campionato di serie B, a lungo attesa, dieci anni orsono. Era un sabato.Il lunedì sucessivo ebbe il malore contro il quale con la sua forte fibra ha lottato fino a ieri 17 febbraio 2021. Ha contribuito direttamente alla divulgazione del basket ad Umbertide.

A 15 anni aveva avuto una chiamata dall'Ingis Varese per due settimane di allenamenti che lo resero popolare trai giovani locali. A seguirlo furono il fratello Francesco e, vari anni più tardi, i figli Alessandro e Simone: il primo ingaggiato dalla MAARR Rimini, il secondo a lungo in serie C e D con il fratta e altre società. Tanta era la passione di Antonio che accettò di dedicare vari anni all'attività di arbrito con il CSI con ottimi risultati. Professore di lettere e poi Preside ha collaborato a varie iniziative culturali ed editoriali anche di argomento calcistico. Tutta la grande famiglia del BC Fratta si stringe attorno ai suoi cari".