Euro2020, l'umbro Spinazzola spinge l'Italia: il folignate ancora migliore in campo

L'ex grifone, come accaduto già nel match d'esordio contro la Turchia, è stato eletto Mvp nell'ottavo di finale contro l'Austria vinto 2-1 ai supplementari dagli azzurri

C'è un bel pezzo di Umbria nel 2-1 con cui l'Italia di Roberto Mancini ha superato l'Austria a Wembley staccando il pass per i quarti di finale di Euro2020. Come accaduto già nel match d'esordio vinto 3-0 dalla Nazionale contro la Turchia, anche dopo il match di Londra la palma del migliore in campo è stata assegnata dall'Uefa al folignate Leonardo Spinazzola.

Trasformato in terzino sinistro da Pierpaolo Bisoli nella stagione di B vissuta al Perugia (2015-16), Spinazzola ha spiccato poi il volo espoldendo nell'Atalanta per passare alla Juve e poi alla Roma in cui ancora milita. E nel frattempo, grazie alle prestazioni super che sta sfoderando all'Europeo, su dilui ha messo gli occhi il Real Madrid del 'nuovo' tecnico Carlo Ancelotti.