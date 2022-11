Due Ore Autostoriche al Borzacchini di Magione, ecco come è andata la 23ma edizione della gara endurance

E' andata in scena all'Autodromo dell'Umbria la 23ma edizione della Due Ore Autostoriche di Magione - Trofeo Anchise Bartoli, gara valida come prova finale del Campionato Italiano Autostoriche.

La TVR Tuscan guidata alternativamente da Gianfranco Truglia e Gilles e Thomas Giovannini ha tagliato per prima il traguardo (primeggiando anche nel Quarto Raggruppamento). L' evento è stato contrassegnato da una prima giornata di pioggia battente al sabato, dedicato alle prove libere e di qualificazione, mentre la gara, corsa domenica 20 Novembre, ha visto una pista in progressivo miglioramento.

I vincitori hanno conquistato a circa metà gara la leadership della corsa, dopo aver risalito la china e superato vari concorrenti, tra cui la vettura scattata dalla pole position, la Ford Sierra Cosworth di Sardiletti e Gerardi (poi sesti assoluti).

Come di consueto, a “mescolare le carte in tavola” nella corsa endurance è stato il suggestivo momento del cambio pilota alla guida, operazione che impegna gli equipaggi in un rapidissimo pit stop nell’apposita area adibita, in fondo al paddock del Borzacchini.

Molto grintosa la gara di Andrea Tessaro, che al volante della Fiat Dallara X19 condotta in solitaria ha concluso la sua gara in testa al Terzo Raggruppamento (secondo assoluto). Il Secondo Raggruppamento in cui sono suddivise le autostoriche del Campionato tricolore ha visto la vittoria di Chiaramonte Bordonaro-Maneschi-Barresi al volante della Renault Alpine A110. Nel Primo, invece, è stata la Fiat Abarth di Graziano Tessaro a tagliare in testa il traguardo.

Degna di nota la presenza in questa manifestazione del campionissimo Emanuele Pirro, cinque volte vincitore della 24 Ore di Le Mans, in gara su Alfa Romeo GTam con il figlio Goffredo e con “Blumax”: per loro è maturato un secondo posto nel Secondo Raggruppamento, dove si trovavano in lotta con l’Alfa Romeo 2000 GT di Bergamaschi e Caprotti per la classifica generale del Campionato Italiano Autostoriche.

Le classifiche complete e aggiornate sono disponibili come di consueto all’indirizzo: https://bit.ly/3OojlIQ

Dopo la classica Due Ore Autostoriche - Trofeo Anchise Bartoli, si è corsa la Due Ore di Magione per le auto moderne, riservata alle vetture della Coppa Italia Turismo Endurance.

In questa sfida tra affascinanti e possenti auto sportive di varie categorie e cilindrate, veramente combattuta, alla fine la vittoria è stata centrata da Paolo Rocca, su Honda Civic FK7, che ha preceduto l’Audi RS3 di Franzoso-Pugliese e l’altra Audi di Carlotta Fedeli e Federico Paolino, coppia al volante e nella vita: i due con questa performance si sono aggiudicati la Coppa Italia Turismo Endurance 2022. Anche in questo caso è possibile leggere la classifica di gara e di classe al link: https://bit.ly/3GtIzDZ

Il prossimo appuntamento con l’automobilismo sportivo all’Autodromo dell’Umbria sarà quello di domenica 27 Novembre, ultima giornata agonistica dell’anno.

In questa occasione a scendere in pista, per la finalissima di campionato,saranno il Trofeo Italia Storico e il Trofeo Italia Classico, accanto alla sempre apprezzata sfida Individual Races Attack, che prevede per i concorrenti le partenze one-by-one.