Volley, Sir Safety Perugia: -3 alla Supecoppa. Ter Horst: "Muro e battuta le armi per battere Modena"

Sir Safety Conad Perugia Volley è già tornata in palestra dopo il 3-1 rifilato a Ravenna nell'ultimo test in vista del debutto stagionale in Supercoppa. Mancano solo tre giorni alla semifinale di andata contro la Leo Shoes Modena, ospite dei bianconeri domenica sera (13 settembre, ore 20.30 al PalaBarton con diretta su Raisport con il match di ritorno previsto per la domenica successiva).

Nei prossimi allenamenti coach Heynen e il suo staff concentreranno il lavoro sullo studio dell’avversario e sugli accorgimenti tecnico-tattici da adottare in campo, fissando l’obiettivo sui fondamentali e sulle situazioni di gioco più importanti per fronteggiare al meglio gli emiliani. Modena è a sua volta reduce dal successo di ieri contro Trento nell’allenamento congiunto disputato al PalaPanini. Diversi i cambiamenti operati rispetto alla passata stagione con coach Giani che potrà contare sull’apporto dei confermati Christenson in regia e Mazzone al centro. Tutto nuovo il resto del sestetto di partenza con il ritorno di Vettori nel ruolo di opposto, l’arrivo di Stankovic al centro, gli sbarchi dell’ex bianconero Petric, dell’azzurro Lavia e del tedesco Karlitzek in posto quattro e l’acquisto del libero francese Grebennikov a comandare la seconda linea. Roster pertanto di assoluto valore per la Leo Shoes con Perugia pronta naturalmente a giocarsi tutte le proprie carte per staccare il pass per la finalissima dell’Arena di Verona.

Nessuna paura però per Thijs Ter Horst, olandese di Perugia: “Negli ultimi due mesi abbiamo fatto un grande lavoro, migliorando sempre giorno dopo giorno - dice lo schiacciatore -. Domenica inizia finalmente la stagione subito con una partita molto importante. Sarà bello dopo tanti mesi fermi, poi giocare contro Modena dà sempre sensazioni particolari e non vedo l’ora di scendere in campo. Per noi e per il nostro gioco sarà importante mettere in campo una prestazione robusta in battuta e a muro. La nostra è una squadra fisicamente molto forte e se battiamo bene possiamo poi sfruttare al meglio tutta la nostra fase break”.