Volley, playoff Superlega: Perugia aspetta Monza in gara 3, la finale è nell'uovo di Pasqua?

Avanti 2-0 dopo il blitz in Lombardia, i bianconeri avranno la possibilità di chiudere la serie di semifinale già domenica al PalaBarton. Ma Travica e Russo non si fidano: "Sarà dura"

La Sir Safety Perugia torna a sudare già oggi (giovedì 1 aprile) dopo il rientro nella notte da Monza, dove la squadra di coachHeynen ha batturto 3-1 i lombardi nella gara 2 delle semifinali dei playoff scudetto di Superlega. Un successo che lancia i bianconeri sul 2-0 nella serie, che potranno chiudere già nell'imminente domenica di Pasqua (4 aprile) quando al PalaBarton è in programma gara 3: un successo regalarebbe infatti a Perugia il pass per la finale.

Momento cruciale del campionato bianconero con la squadra che, pur faticando a tratti ad esprimere con continuità il proprio gioco, sta tenendo in maniera importante sotto il profilo mentale e della determinazione. Caratteristiche che sono emerse prepotentemente ieri sera quando la Sir, sotto 9-3 nel terzo parziale con la situazione di un set per parte, ha saputo mantenere lucidità e rimanere nel match, risalendo piano piano la china.

È proprio questo il senso delle parole di Dragan Travica: “Abbiamo fatto tanta fatica - afferma il palleggiatore croato -, Monza ha dimostrato ancora di essere una grande squadra che non molla mai e che gioca bene, contro di loro il tasso di concentrazione deve essere sempre alto e quando lo abbiamo abbassato lo abbiamo pagato. Però ci siamo rimboccati le maniche, e, pur con qualche difetto nel gioco e pur essendo poco cinici in contrattacco, non abbiamo mai mollato e siamo rimasti sempre in partita. Bravi tutti, una bellissima vittoria”.

Nel momento più difficile è stato un turno al servizio di Roberto Russo (nel terzo set dall’11-6 all’11-12) a dare il via alla rimonta bianconera. “La mia serie in battuta? Abbiamo grandi battitori nella nostra metà campo, io cerco sempre di dare il massimo e di essere insidioso - dice lo stesso centrale siciliano -. Ma soprattutto è importante aver portato a casa una partita che sapevamo sarebbe stata difficile. Lo abbiamo fatto facendo a tratti il nostro gioco e se ci riusciamo, senza farci prendere dall’ansia, giochiamo bene”.

Nuovo reset dunque e sotto con gara 3 di domenica: "È indispensabile e necessario restare concentrati - spiega ancora Russo - perché nei playoff ogni partita è una finale e si parte sempre dallo 0-0. Dovremo fare ancora una prestazione importante per cercare la vittoria”. Stessa considerazione finale di Travica: “Gara 3 in casa sarà ancora una partita molto tosta. Loro daranno tutto quello che hanno ed anche per questo saranno pericolosissimi. Noi abbiamo davanti l’obiettivo della finale che solo apparentemente sembra vicino, ma in realtà ancora manca. Dovremo essere concentrati - conclude il regista bianconero -, giocare bene a pallavolo, avere cuore, saper soffrire e recuperare tutte le energie possibili perché ne serviranno tante”.