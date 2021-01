Volley Superlega, Sir Safety Perugia-Itas Trentino: probabili formazioni e dove seguirla in diretta

Inizierà tra le mura amiche del PalaBarton il 2021 della SIr Safety Conad Perugia, capolista della Superlega di volley che domani (domenica 3 gennaio) ospiterà Trento nella sesta giornata di ritorno (inizio ore 18 con diretta radiofonica su Umbria Radio e diretta tv su Raisport, con il commento di Maurizio Colantoni ed Andrea Lucchetta, mentre la replica del match sarà trasmessa in replica lunedì 4 gennaio alle ore 21 sul canale 112 di Tef Channel).

LE ULTIME - Coach Heynen ultimerà domattina nell’allenamento di rifinitura la preparazione del match e, al netto di possibili cambiamenti dell’ultima ora, dovrebbe presentare al via Travica in regia, capitan Atanasijevic in diagonale, Ricci e Solè al centro, Leon e Plotnytskyi in banda e Colaci libero. Lorenzetti, tecnico di Trento, dovrebbe avere di nuovo a disposizione il martello Kooy ma inizialmente la formazione sarà quella delle ultime uscite con capitan Giannelli al palleggio, Nimir opposto, Lisinac in coppia con Podrascanin in posto tre, Lucarelli e Michieletto in zona quattro e Rossini a guidare la seconda linea.

I PRECEDENTI - Trentacinque i precedenti tra le due formazioni con diciassette vittorie della Sir Safety Conad Perugia e diciotto successi dell’Itas Trentino. L’ultimo confronto diretto il 18 ottobre scorso a Trento per il match d’andata con vittoria di Perugia in quattro set (25-17, 22-25, 17-25, 25-27).

GLI EX DELLA PARTITA - Tre gli ex in campo domani nel match tra Perugia e Trento. Nel roster bianconero ci sono Massimo Colaci, a Trento dal 2010 al 2017, e Sebastian Solè, in maglia Itas dal 2013 al 2017. Nelle file gialloblu c’è invece Marko Podrascanin, in divisa Sir dal 2016 al 2020.

LE PROBABILI FORMAZIONI - Sir Safety Conad Perugia: Travica-Atanasijevic, Ricci-Solè, Leon-Plotnytskyi, Colaci libero. All. Heynen. Itas Trentino: Giannelli-Nimir, Lisinac-Podrascanin, Lucarelli-Michieletto, Rossini libero. All. Lorenzetti. Arbitri: Armando Simbari-Luca Sobrero.