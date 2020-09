Supercoppa, la Sir Safety Perugia fa rotta su Modena e Colaci alza la guardia: "Si riparte da zero"

A due giorni dalla semifinale di ritorno della Supercoppa, in programma domenica (20 settembre, ore 18) al PalaPanini di Modena, Massimo Colaci tiene alta la guardia. La Sir Safety Perugia parte forte del 3-0 rifilato agli emiliani nel primo round, il libero dei bianconeri e della Nazionale italiana non si fida: “Mi aspetto una partita molto combattuta - esordisce Max -. Modena è un campo storico e difficile dove per vincere devi giocare al 110%. Loro certamente giocheranno meglio e non commetteranno gli errori delle fasi finali del primo e secondo set della sfida d’andata. Ci sarà da sudare, sarà importante partire bene e penso che l’approccio alla gara sarà fondamentale".

UltIl coach perugino Heynen e il suo staff intanto studiano le ultime alchimie tecnico-tattiche in vista della sfida. I 'Block Devils' sono carichi e determinati, vogliono raggiungere la finalissima della competizione (che, notizia ufficiale di oggi, si giocherà all’Agsm Forum di Verona sempre venerdì 25 settembre) e sono al tempo stesso consapevoli che ci vorrà un’altra grande prestazione per staccare il biglietto per la città scaligera.