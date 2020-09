Supercoppa, la Sir Safety con la testa già alla finale: "Ora sotto con Civitanova"

Una giornata di meritato riposo per la Sir Safety Perugia, che ieri a Modena ha perso al tie-break contro la Le Shoes la semifinale di ritorno ma (grazie al 3-0 del primo round) ha comunque staccato il pass per la finalissima di Supercoppa, in programma venerdì sera (25 settembre, ore 21.30 con diretta su Rai Due) quando sfiderà la Cucina Lube Civitanova. Domani la squadra si ritroverà al PalaBarton per un paio di giorni di allenamento mirato, poi giovedì e venerdì rifiniture nell’impianto scaligero.

Sul match di ieri sera torna il centrale Sebastian Solè: “Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo soffrendo - dice l'argentino -. Lo sapevamo che sarebbe stata dura, loro in casa sono partiti molto carichi, hanno battuto forte e ci hanno messo in difficoltà. Poi, dopo i primi due set, abbiamo cominciato a giocare meglio, la squadra ha cominciato a funzionare e ci siamo presi questa finale”. A fargli da eco il compagno di squadra Massimo Colaci: “Abbiamo sofferto certamente - conferma il libero azzurro - perché al PalaPanini contro Modena si soffre. Credo che bisogna sempre analizzare quello che succede in campo, capire se sono stati bravi loro o se abbiamo giocato male noi. Ai giovani dico sempre che è giusto distinguere quando facciamo errori noi o grandi giocate loro, ma passare il turno era la cosa che contava veramente. Volevamo andare in finale e ci siamo riusciti. Possiamo raccontarci quello che vogliamo, ma alla fine la cosa importante in campo è raggiungere gli obiettivi”.

Il focus ora su sposta sulla Cucine Lube avversario di tante finali nelle ultime stagioni. “Adesso dobbiamo preparare una bella partita - dice acnora Solè - che sarà un grande spettacolo e che spero ci porti qualcosa di bello. Così come lo sono state entrambe le semifinali, mi aspetto una finale tiratissima, una partita da combattere punto su punto per conquistare una Supercoppa che ovviamente tutti noi vogliamo vincere”. Sulla finale, a freddo, ecco invece il pensiero di Max Colaci: “Credo sarà una partita molto complicata - spiega il libero bianconero -, saranno fondamentali battuta e ricezione, essendoci grandi battitori da entrambe le parti. Mi aspetto una sfida molto combattuta, vogliamo naturalmente vincere la coppa, per riuscirci dovremo fare grande gara. Tra noi e i trofei negli ultimi anni c’è quasi sempre stata Civitanova ed è giusto così perché parliamo di una squadra di grandi campioni. Ma queste semifinali di Supercoppa hanno dimostrato che ci sono quattro squadre di altissimo livello più, allargando il discorso al campionato, altre formazioni molto agguerrite”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La chiosa finale del padrone della seconda linea bianconera è molto interessante: “Le assenze di Atanasijevic e Russo? Se posso essere sincero, adesso mi importa poco. Ovviamente non per Bata e Roberto, giocatori che vorrei sempre in campo, che torneranno presto e che aspetteremo a braccia aperte. Ma adesso siamo in questa situazione, dobbiamo pensare a chi c’è in campo e lavorare per mettere tutti nella migliore condizione. Certamente è importante la profondità della nostra rosa e sapere di poter contare su tanti giocatori”.