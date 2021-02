Volley Champions League, Tours-Perugia 1-3: la Sir ai quarti da prima

Successo in rimonta sui francesi al PalaBarton per la squadra di Heynen, che scavalca Civitanova (qualificata tra le migliori seconde) in vetta alla Pool B

Successo in rimonta per la Sir Sicoma Monini Perugia, che in un PalaBarton chiuso al pubblico per l'emergenza coronavirus supera 3-1 il Tours e chiude la seconda bolla della Pool B di Champions League di Volley da prima della classe. Il successo sui francesi, capaci di vincere il primo set, consente infatti alla squadra di coach Heynen di scavalcare Civitanova (travolta nel 'derby' di ieri con un netto 3-0 ma qualificata tra le migliori seconde) e di volare così ai quarti di finale con un posto tra le teste di serie.

Tour-Perugia 1-3 (25-18, 15-25, 14-25, 21-25)

(a breve il servizio completo)