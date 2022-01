Coronavirus, screening per il Grifo: tutti negativi, due giocatori in isolamento fiduciario per contatti con positivi

Buone notizie per il Grifo al rientro sul campo per la ripresa del campionato di Serie B. Il Perugia Calcio, con una nota, spiega che "nel corso delle procedure di screening odierne cui è stato sottoposto tutto il gruppo squadra per la ripresa dell’attività agonistica, non sono emerse positività al Covid-19". E ancora: "Due giocatori sono attualmente in isolamento fiduciario al proprio domicilio a seguito di un contatto con un positivo".