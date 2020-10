Perugia-Juventus, il 30 ottobre di 43 anni fa moriva Curi: rinviata causa Covid la messa in ricordo

Sono passati 43 anni esatti da quel 30 ottobre del 1977 in cui Renato Curi morì in campo con la maglia del Grifo, durante un match contro la Juventus nello stadio che gli è stato poi intitolato. Il tempo non cancella però l'amore che la città di Perugia nutre per l'indimenticato 'numero 8' e se il tradizionale appuntamento con la Santa Messa in suo ricordo è stato rinviato a data da destinarsi, l'ex grifone sarà comunque nei pensieri del popolo biancorosso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Don Mauro Angelini (cappellano del Grifo e nuovo rettore della Chiesa del Gesù, ndr) insieme alla famiglia Curi e a tutti i tifosi - si legge in un comunicato del Perugia Calcio - ricorderanno comunque nella preghiera il nostro amato Renato. Lode a te Renato Curi!".