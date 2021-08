Perugia, con la Coppa Italia un nuovo acquisto: ufficiale Santoro in biancorosso

Nuovo acquisto in casa Perugia alla vigilia della prima sfida ufficiale, che vedrà il Grifo ospitare domani (domenica 8 agosto, ore 19) al Curi il Sudtirol per il via della Coppa Italia. Il club biancorosso infatti "comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Santoro. Il centrocampista arriva a titolo definitivo dal Teramo Calcio e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024". Classe 1999 (compirà 22 anni il prossimo 20 settembre), come spiega ancora il Perugia "è cresciuto nel settore giovanile del Palermo F.C.e nelle ultime due stagioni ha militato nel Teramo totalizzando in tutto 68 presenze arricchite da 4 reti. Benvenuto in biancorosso Simone!".

PERUGIA-SUDTIROL, I CONVOCATI:

Questi intanto i 22 grifoni (con i relativi numeri di maglia) convocati dal tecnico Massimiliano Alvini per la sfida di domani contro il Sudtirol, dove in estate è approdato il grande ex Marco Moscati:

Portieri: 1 Fulignati, 12 Moro, 22 Chichizola

Difensori: 3 Righetti, 5 Angella, 15 Dell’Orco, 21 Curado, 24 Angori, 39 Sgarbi

Centrocampisti: 4 Gyabuaa, 8 Burrai, 13 Sounas, 17 Manneh, 19 Vanbaleghem, 23 Falzerano, 28 Kouan, 42 Corradini, 44 Lisi

Attaccanti: 7 Carretta, 9 Melchiorri, 11 Murano, 20 Bianchimano