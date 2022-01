Trestina: colpo Giacometti per la difesa

Nuovo rinforzo per la linea difensiva del Trestina. Il volto nuovo in società è quello di Lorenzo Giacometti, rinforzo che aiuterà la squadra allenata da mister Pierotti nella seconda parte di stagione. Il giovane difensore, classe 2003 di proprietà del Gubbio, ha militato nell'ultima stagione in prestito al Vastogirardi, squadra molisana. Tra le esperienze, anche un'avventura per Giacometti nell'Under 17 dell'Hellas Verona. In attesa del rientro in campo il 23 gennaio, dopo lo stop che ha inglobato anche la Serie D, nel girone E il Trestina staziona nella parte alta della classifica a quota venticinque punti, prima delle squadre umbre nel girone.

Intanto, con il campionato fermo, la squadra di mister Pierotti ha effettuato ieri un test tutto in famiglia. L'amichevole è finita 2-2, con le reti firmate da Maria Mariucci (per lui una doppietta), Luca Lorenzini e Walid Kribech.