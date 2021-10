Serie D, terza sconfitta di fila per il Trestina

SPORTING CLUB TRESTINA: Montanari, Convito (Colarieti), Lorenzini (Di Cato), Gori (Barbarossa), Cenerini, Fumanti, Locchi (Della Spoletina), Gramaccia (Xhafa), Essoussi, Khribech, Morlandi. (A disposizione: Mazzoni, Palla, Mariucci). Allenatore: Pierotti

PRO LIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Bertelli, Videtta, Salemmo, Filippi, Baracchini, Bardini, Canessa, Camarlinghi, Rossi G.. (A disposizione: Rossi, Lotti, Luka, Tartaglione, Turini, Costanzo, Bachini, Granito, Matteoli). Allenatore: Niccolai

ARBITRO: Cosseddu di Nuoro (Assistenti: Giuseppe Ladu Sezione di Nuoro Luca Mocci Sezione di Oristano)

RETI: 16' pt e 26' st Rossi (P), 30' st Cenerini (T)

Terza sconfitta consecutiva per il Trestina di mister Pierotti e ora a quattro punti la classifica inizia a farsi calda. La Pro Livorno esce dalla trasferta con i tre punti in tasca grazie alla doppietta di Rossi . Il Trestina ci ha provato a rimontare il doppio svantaggio, trovando il gol del definitivo 1-2 con Cenerini nella ripresa ma non riuscendo ad agguantare almeno il pareggio nel finale. Dopo quindici minuti, a rompere il ghiaccio del match ci ha pensato proprio Rossi, che con un diagonale dal limite dell'area fulmina Montanari. La prima frazione di gioco continua in equilibrio, con qualche occasione creata da una parte e dall'altra senza però muovere il tabellino dei gol. Nella ripresa, la Pro Livorno a ridosso della mezz'ora trova il raddoppio ancora con Rossi: da Camarlinghi a Canessa in area, la palla supera Montanari in uscita, un difensore del Trestina respinge sulla linea ma Rossi è il più lesto a ribadire in rete. I padroni di casa non demordono e rialzano subito la testa con Cenerini, bravo a sbrogliare una mischia in area. Negli ultimi quindici minuti il TRestina spinge forte alla ricerca del pareggio, ma il fortino della Pro Livorno tiene botta fino al triplice fischio finale. La Pro Livorno torna alla vittoria che mancava dalla gara d'esordio. Per il Trestina, terza sconfitta consecutiva in campionato.