Serie D: il programma delle umbre impegnate nella settima giornata

Settima giornata piena di incroci quella che attende le squadre umbre impegnate nel girone E di Serie D. Si parte dall'importante derby tra Tiferno e Foligno. Una partita dai mille aspetti quella che vedrà in campo la miglior umbra classificata oggi, il Tiferno, e la peggiore, il Foligno. I padroni di casa cercano punti per rimanere a contatto con le prime della classe, dopo un avvio che ha visto gli uomini di Machi incamerare ben dodici punti in sei partite. Ricerca di punti pesanti anche da parte dei falchetti, che cercano di risollevarsi dalle zone calde della classifica. Il Cannara, in casa, riceve il fanalino di coda dell'Unipomezia. I ragazzi di Brevi hanno la ghiotta occasione, così, di provare a staccare la zona bassa. Infine, altro crocevia importante attende il Trestina, reduce da risultati negativi consecutivi, che viaggerà in direzione Scandicci. Ecco tutte le gare in programma e la classifica aggiornata.

AREZZO-CASCINA

CANNARA-UNIPOMEZIA

FLAMINIA CIVITACASTELLANA-LORNANO BADESSE

PIANESE-RIETI

POGGIBONSI-MONTESPACCATO

PRO LIVORNO-FOLLONICA GAVORRANO

SAN DONATO TAVARNELLE-SANGIOVANNESE

SCANDICCI-TRESTINA

TIFERNO 1919-FOLIGNO

Classifica:

F.Gavorrano 13

S.Donato Tav. 13

Arezzo 13

Poggibonsi 13

Tiferno12

Montespaccato 11

Pianese 11

L. Badesse 9

Scandicci 8

Pro Livorno 8

Cascina 7

Cannara 6

Rieti 5

Flaminia 5

Trestina 4

Sangiovannese 3

Foligno 2

Unipomezia 1