Serie D: il derby Tiferno - Cannara rinviato per Covid

Ancora una gara rinviata per il Tiferno causa Covid. Dopo quella con la Pianese nell'ultimo turno, gli uomini di mister Machi non scenderanno in campo neanche nel derby in programma domani con il Cannara di mister Brevi. Il club biancorosso ha inoltrato la documentazione al Dipartimento interregionale circa la prosecuzione dello stato di isolamento fiduciario per alcuni giocatori presenti in rosa. Richiesta accettata dal Dipartimento che ha portato al rinvio del derby, in programma nel turno infrasettimanale di domani con fischio d'inizio alle ore 14.30.

Le altre due umbre, Foligno e Trestina, scenderanno invece regolarmente in campo e si affronteranno in un altro derby nella sedicesima giornata del girone E di Serie D, quello dove militano anche Tiferno e Cannara. I falchetti di mister Marmorini sono chiamati a riscattare la sconfitta esterna con il Lornano Badesse, mentre il Trestina vorrà dare continuità alla mini striscia di tre risultati utili consecutivi dopo il pareggio a reti bianche con il Montespaccato maturato nell'ultimo turno.