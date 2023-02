Serie D: i risultati delle formazioni umbre nella 23esima giornata del girone E

Dopo la sconfitta del Città di Castello nell'anticipo contro l'Ostia Mare, arriva una sconfitta e un pareggio nella 23esima giornata delle formazioni umbre impegnate nel girone E di Serie D. Sconfitta esterna per il Trestina, colpito in casa della Sangiovannese con la classifica che adesso si fa preoccupante, visto il penultimo posto occupato dai bianconeri. Punto e classifica mossa, invece, per l'Orvietana. I biancorossi, infatti, terminano in pareggio la difficile sfida contro il Follonica Gavorrano. Ecco risultati e marcatori.

Città di Castello-Ostia Mare 0-1: 4' st Tirelli (RIASSUNTO PARTITA)

Flaminia-Poggibonsi 0-3: 4' pt e 19' st Bellini, 47' pt Gistri

Ghiviborgo-Tau Altopascio 3-1: 30' pt e 11' st Bongiorni (G), 35'pt (rig.) Tiganj (G), 41' pt Borgia (T)

Grosseto-Montespaccato 1-3: 24' Aleksic (G), 33' pt Attili (M), 24' st Bosi (M), 24' st Calì (M)

Ponsacco-Livorno 1-1: 6' st El Baktaoui (L), 13' st Nieri (P)

Orvietana-Follonica Gavorrano 1-1: 13' pt Mignani (O), 12' st Marcheggiani (G) (RIASSUNTO PARTITA)

Sangiovannese-Trestina 3-2: 19' pt Vanni (S), 32' pt Gramaccia (T), 40'pt Zhar (S), 2' st Boix (S), 28' st Belli (T)

Seravezza-Arezzo 1-2: 34' pt Bedini (S), 45' pt Bramante (A), 18' st Gaddini (A)

Terranuova-Pianese 2-0: 27' pt Massai, 37' pt Sacconi



CLASSIFICA

Arezzo 47

Pianese 45

Poggibonsi 43

Follonica Gavorrano 35

Livorno 35

Flaminia 33

Seravezza 32

Città di Castello 30

Sangiovannese 30

Grosseto 28

Ponsacco 28

Ghiviborgo 28

Tau Altopascio 26

Ostia Mare 26

Orvietana 23

Terranuova 23

Trestina 21

Montespaccato 21