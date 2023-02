Serie D: il Trestina lotta ma cade 3-2 contro la Sangiovannese

SANGIOVANNESE: Cipriani, Cesaretti, Migliorini,Nannini Lorenzoni, Rossetti, Atzeni, Sacchini, Vanni, Zhar, Boix. A disposizione: Palazzini, Dodaro, Milani, Baldesi, Miccoli, D’Agosto, Caprio, Nannoni, Dei.

TRESTINA: Montanari, Convito, Bologna, Grea, Della Spoletina, Ceccuzzi, Brevi, Gramaccia, Ferri Marini, Barbarossa, Di Cato. A disposizione: Peixoto, Cenerini, Sensi, Montani, Lorenzini, Montanari, Belli, Bazzoffia.

ARBITRO: Collier di Gallarate

RETI: 19' pt Vanni, 32' pt Gramaccia, 40'pt Zhar (S), 2' st Boix, 28' st Belli

Il Trestina torna sconfitto colpito per 3-2 nella trasferta in casa della Sangiovannese. i bianconeri hanno lottato fino alla fine, rientrando in partita con il gol di Belli ma non riuscendo a pareggiare i conti. Ora il Trestina si trova al penultimo posto nel girone E di Serie D a quota 21 punti, a due lunghezze di distanza dai playout e sette dalla zona sicura di salvezza. I padroni di casa vanno in vantaggio dopo diciannove minuti con Vanni, ma la risposta del Trestina arriva superata la mezz'ora di gioco con Gramaccia. Prima dell'intervallo, però, Zhar porta di nuovo avanti i locali. Nella ripresa, tempo due minuti e Boix allunga il risultato in favore della Sangiovannese. Belli, subentrato, accorcia le distanze ma non basta. Il Trestina per de per 3-2.