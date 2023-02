Serie D: il Città di Castello cade in casa contro l'Ostia Mare

CITTÀ DI CASTELLO: Nannelli (Genovese), Mariucci, Tersini, Grassi, Gorini, Brunetti (Trovato), Mosti, Buono(Sylla), Doratiotto, Calderini, Rossitto (Mezzasoma). Allenatore: Alessandria

OSTIA MARE: Borrelli, Pasqualoni, Pompei, Caon, Tirelli, Compagnone, Lazzeri (Amendola), Sbardella, Taviani (Bartolotta), Mazzei, Santarpia. Allenatore: Perrotti.

ARBITRO: Orazietti di Nichelino

RETI: 4' st Tirelli

Nell'anticipo del girone E di Serie D, stop casalingo per il Città di Castello, colpito dall'Ostia Mare. La squadra di mister Alessandria esce sconfitta colpita dal gol di Tirelli a inizio ripresa, con gli ospiti a guadagnare punti importanti in zona playout mentre i biancorossi lasciano l'occasione di avvicinare in maniera importante la zona playoff. La rete decisiva la sigla Tirelli dopo quattro minuti nel secondo tempo, con il città di Castello che prova, senza trovare, la via del pareggio. Finisce 1-0 per gli ospiti.