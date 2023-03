Calcio, Serie D: Antonio Alessandria torna alla guida del Città di Castello

Dopo l'esonero di Gualtiero Machi, avvenuto nel pomeriggio di ieri, il Città di Castello comunica il ritorno sulla panchina biancorossa del tecnico Antonio Alessandria e del suo secondo Massimo Pazzaglia, già alla guida della squadra fino allo scorso febbraio.

Di seguito la comunicazione della società (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "Il presidente Paolo Cangi comunica il reintegro di Antonio Alessandria e del suo vice Massimo Pazzaglia, alla guida tecnica dell'AC CITTA' di CASTELLO. Già in giornata dirigeranno al C. Bernicchi la ripresa degli allenamenti, in vista del prossimo impegno programmato per il 2 aprile, dopo la sosta. In considerazione della assoluta necessità, da parte di allenatori e squadra, di intensificare al massimo gli sforzi per tirarsi quanto prima d'impaccio da una precaria situazione, è stato deciso di comune accordo che lo staff tecnico non rilascerà dichiarazioni sino alla fine del campionato".