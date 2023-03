Calcio, Serie D: esonerato Machi del Città di Castello

La sconfitta di ieri in casa della Pianese costa la panchina a Mister Gualtiero Machi: il tecnico del Città di Castello, infatti, è stato esonerato nel pomeriggio di oggi dalla guida tecnica dei biancorossi.

La notizia è stata ufficializzata dalla società del presidente Paolo Cangi attraverso una nota ufficiale, di seguito riportata (fonte Ufficio Stampa AC Città di Castello): "Il presidente Paolo Cangi comunica che Gualtiero Machi é stato, nel pomeriggio odierno, sollevato dall'incarico di allenatore dell' AC CITTA' di CASTELLO. La crisi di risultati costringe la Società (sebbene a malincuore stante la serietà, le capacità e l'impegno profuso dal mister ed il proprio staff) a praticare altre strade, nel tentativo di salvare una stagione che ha preso una piega decisamente inattesa negli ultimi tempi. Non si lascerà nulla di intentato per guadagnare la permanenza nella categoria, ed il doloroso provvedimento teste' assunto va per l'appunto in tale direzione. Nel ringraziare Machi ed il suo vice Simone Migliorati del loro indefesso, per quanto non fortunato, apporto alla causa biancorossa, e nell'augurare ad entrambi le migliori fortune per il prosieguo della propria carriera, il presidente rende noto che entro la giornata di domani verrà comunicato il nominativo del nuovo responsabile alla guida tecnica dell'AC CITTA di CASTELLO".