Serie D: Città di Castello si cambia, esonerato Alessandria

Città di Castello, si cambia. Dopo la sconfitta nell'ultimo turno in casa del Livorno, la società ha deciso di sollevare dall'incarico Antonio Alessandria, allenatore della prima squadra. Fatale per Alessandria proprio la debacle esterna, che ha fatto allontanare la squadra dalla zona playoff, ora distante otto lunghezze, con soli due punti di vantaggio su quella relativa ai playout. Nelle 24 partite disputate sotto la guida di Alessandria, il Città di Castello ha totalizzato 7 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte, con 28 gol siglati e 33 subiti. Numeri che piazzano oggi la squadra biancorossa al nono posto nella classifica del girone E di Serie D con 30 punti guadagnati sul campo. In giornata, fa sapere la società, verrà comunicato il nome del nuovo responsabile tecnico.

"Il presidente Paolo Cangi - si legge nella nota - comunica che il signor Antonio Alessandria, allenatore della prima squadra dell'Ac Città di Castello, è stato sollevato dall'incarico. In giornata verrà reso noto il nominativo del nuovo responsabile tecnico, e nel frattempo la società tutta ringrazia sentitamente il signor Alessandria per l'opera prestata, al contempo augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della propria attività professionale".