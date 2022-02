Serie D: il Foligno espugna il campo del Cascina

Squadra in casa

CASCINA: Dragone, Biagioni, Lici (Pezzati), Geroni, Bernardini, Puleo (Naldini), Bardini, Carli (Malanchi), Cesario, Remorini (Fiumalbi), Bertolini (Giani). (A disposizione: Biggeri, Zaccagnini, Arapi, Mencagli). Allenatore: Polzella

FOLIGNO: Falzano, Dell Orso, Caruso, Chiavazzo, Vespa, Rossi, Valentini (Savarise), Tetteh (Amadio), Ciganda (Oliva), Settimi, Orlandi (Miccio). (A disposizione: Sarro, Cirone, Said, Metelli, Bevilacqua). Allenatore: Monaco

ARBITRO: Tagliente di Brindisi

RETI: 7’pt Valentini, 22’pt (rig.) Ciganda, 45’ (rig.) Cesario

NOTE: Ammoniti Lici, Pezzati, Caruso

Tre punti pesanti nella lotta salvezza quelli guadagnati dal Foligno sul campo del Cascina. I gol di Valentini e Ciganda hanno permesso ai falchetti di tornare a casa con il bottino pieno, raggiungendo quota 20 punti in classifica tirando fuori la testa dopo giornate difficili. Pronti via e il Foligno passa con Valentini dopo sette minuti. Passano i minuti e i falchetti raddoppiano dal dischetto di rigore. Ancora un rigore prima dell'intverallo decretato dal direttore di gara Tagliente, stavolte però in favore dei padroni di casa. Dagli undici metri va Caesario che accorica le distanze. Nella ripresa, tanto equilibrio e il Foligno che con le unghie e con i dentti riesce a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio finale.