Calcio serie C, Torres - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Per il Perugia arriva il tempo degli esami più difficili. Non la pensa così il tecnico Alessandro Vittorio Formisano, che si è affrettato a definire il match di Sassari come "una partita come le altre", ma di certo le speranze dei biancorossi di riagganciare il secondo posto passano anche dal Vanni Sanna. Sulla carta ci sarebbero tutte le condizioni per fare risultato: nel girone di ritorno la Torres ha decisamente rallentato il passo, inanellando 4 sconfitte su 5 partite disputate, i Grifoni invece stanno decisamente meglio, anche se staccati di 7 punti, con il solo ko di Sestri Levante, a fronte di 4 vittorie ed un pari. Ogni partita però fa storia a se e va disputata al meglio delle proprie possibilità, il che non è certo una frase fatta.

Vediamo come le due squadre si avvicinano a questo importante appuntamento:

Qui Torres: per Greco rischio emergenza difensiva

Se il Grifo conta diversi infortunati non si può dire che Alfonso Greco stia meglio. Intanto il tecnico romano non potrà schierare l'ex biancorosso Andrea Zaccagno, espulso a Lucca quindi squalificato. Sicuro assente anche il centrale Nicolò Antonelli mentre nemmeno per il suo compagno di reparto Cristian Fabriani è da escludere il forfait. E' rimasto a riposo il centrocampista Daniele Giorico, mentre è tornato a disposizione un altro difensore, Riccardo Pinna. Sembra difficile l'impiego da titolare di Aleandro Rosi, ma nulla va scartato a priori.

Ecco dunque come potrebbe schierarsi la squadra sarda: Garau in porta; Fabriani, Idda e Dametto in difesa; Masala, Cester, Giorico e Liviero a centrocampo; Mastinu alle spalle di Scotto e Fischnaller.

Qui Perugia: Formisano inizia a recuperare i pezzi

Venti sono i convocati per questa trasferta, tra questi figura anche Yossouph Cheik Sylla, per il quale sussisteva qualche preoccupazione visto quando descritto ieri. L'attaccante peraltro era squalificato, al pari di Christian Kouan, pure lui al rientro. Resta ancora fuori Gabriele Angella così come gli altri infortunati storici, come Federico Vasquez, Andrea Bozzolan e Stipe Vulikic, per i quali sono attese notizie di un certo rilievo nel corso della prossima settimana.

Ecco dunque i probabili undici scelti da Formisano: Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Dell'Orco in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi e Lisi a centrocampo; Kouan dietro Sylla e Seghetti.

Dove vedere la partita in diretta

Torres - Perugia sarà visibile a partire dalle 14 su su Sky Sports e in streaming su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta su Umbria TV