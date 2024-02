Perugia, la delusione di Formisano: "Non si possono perdere partite così"

Il Perugia perde a Sassari per colpa di un rigore realizzato ad una manciata di minuti dalla fine e sfuma dunque la possibilità di tornare a lottare per la piazza d'onore del girone C. La delusione è tutta sul volto di Alessandro Vittorio Formisano: "Potevamo e dovevamo fare di più. Nel primo tempo abbiamo creato alcuni presupposti per andare a rete, cosa che non ci è riuscita nel secondo". Il terreno di gioco non era perfetto ma secondo il tecnico "questo non deve essere un alibi. Abbiamo avuto un buon approccio portandoli sulla sinistra. Alla fine è stata una partita equilibrata ma nella ripresa ci siamo abbassati come ritmo. Nel momento peggiore poi subisci l'episodio e diventa difficile rialzarsi". Ancora sui 90' del Vanni Sanna: "Venivamo da tre partite e ci stava di concedere dei metri. Loro non hanno aumentato i giri ma non siamo andati a cercare di dare quel qualcosa in più". Infine: "Stiamo facendo fatica a trovare delle soluzioni. C'erano dei giocatori che andavano gestiti. Il gol può arrivare anche attraverso altre modalità di costruzione ma lo sviluppo del gioco non è stato sufficiente".

Risponde ad alcune critiche, con il garbo che lo contraddistingue, Francesco Mezzoni: "Posso garantire che giochiamo ogni partita come fosse l'ultima. In casa loro sono match di sofferenza perché non sei nel tuo stadio e ci sta che puoi andare in difficoltà. Ma ci mettiamo cuore ed intensità per vincere". Il difensore si accoda alle parole pronunciate alla vigilia dal tecnico: "Non bisognava affrontarla come una finale ma come una gara come le altre. Nulla è ancora deciso. La ripresa? Ho visto ragazzi che andavano a mille, quanto si percepisce da fuori non lo posso controllare. Prima del rigore abbiamo avuto più occasioni noi. Un episodio non ci ha portato il risultato che volevamo". Mezzoni infine assicura: "Il nostro piano non cambia. Dobbiamo migliorare su tanti aspetti ma questa cosa non ci fa paura ma al contrario ci stimola".