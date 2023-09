Calcio, Serie C Girone B: i risultati del venerdì

C'era grande attesa per l'esordio in campionato del Gubbio davanti al proprio pubblico: alla fine è 1 a 1 (gol di Udoh al decimo della ripresa, per i padroni di casa, a cui risponde Pellegrino, per gli ospiti, diciotto minuti più tardi) il risultato di una gara che lascia un po' l'amaro in bocca ai rossoblu che non riescono nell'intento di conquistare i tre punti al “Barbetti”.

Questo il programma completo della prima giornata del Girone B di Serie C:

Carrarese – Fermana 3 – 0

Gubbio – Pineto 1 – 1

Lucchese – Perugia 0 – 0

Pontedera – Sestri Levante 2 – 0

Rimini – Arezzo 1 – 2

Virtus Entella – Ancona (2 settembre ore 20.45)

Pescara – Juventus Next Gen (2 settembre ore 20.45)

Recanatese – Torres (2 settembre ore 20.45)

Spal – Vis Pesaro (2 settembre ore 20.45)

Olbia – Cesena (3 settembre ore 20.45)