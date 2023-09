Stasera il Gubbio esordisce in campionato in casa contro il Pineto, appuntamento allo stadio “Barbetti” alle 20.45, e nel frattempo nella giornata di ieri ha concretizzato due importanti arrivi: si tratta dell'attaccante Galeandro, in arrivo dal Lecco con la formula del prestito con diritto di riscatto, e del centrocampista Chierico, proveniente dal Genoa in prestito.