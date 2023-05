Calcio, Serie C Girone B Playoff: Gubbio avanza alla fase nazionale

Non senza qualche paura di troppo, il Gubbio di Mister Braglia vola alla fase nazionale dei playoff: il pareggio per 1 a 1 in casa contro il Pontedera regala ai rossoblu l’accesso al prossimo turno degli spareggi per andare in Serie B, ma la partita del ‘Barbetti’ è stata più difficile del previsto e i padroni di casa hanno dovuto recuperare lo svantaggio iniziale, firmato Nicastro per i toscani al 13’ su calcio di rigore, grazie al gol di Semeraro a tre minuti dalla fine del match.

Come prevede il regolamento, il turno lo passa il Gubbio grazie al miglior piazzamento in classifica nella regular season.

Questo il programma completo del secondo turno dei playoff, gare iniziate alle 18:

Girone A

Padova – Virtus Verona

Pro Sesto – Renate

Girone B

Carrarese – Ancona

Gubbio – Pontedera 1 – 1 (giocata alle 15)

Girone C

Foggia – Potenza

Audace Cerignola – Monopoli