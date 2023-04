Calcio, Serie C Girone B: posticipato l'inizio dei playoff

Serie C

Serie C Girone B

Si aspettava solo l’ufficialità ed è arrivata: i playoff partiranno l’11 maggio.

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro informato del deferimento da parte della Procura Federale a carico dell’ACR Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del Tribunale Federale Nazionale all’8 maggio 2023, ha ritenuto doveroso posporre l’inizio delle partite di playoff 2022/23 in data 11 maggio 2023 come da comunicato ufficiale n. 232/L (fonte Sito Web As Gubbio 1910).

Il Gubbio sarà impegnato nel primo turno dei playoff del girone in casa contro il Rimini, per poi, in caso di passaggio del turno, giocare il 14 maggio il secondo turno.

Queste le date:

Fase Gironi – gara secca:

11 maggio primo turno, 14 maggio secondo turno

Fase Nazionale:

18 maggio andata primo turno, 22 maggio ritorno primo turno

27 maggio andata secondo turno, 31 maggio ritorno secondo turno

Final Four:

4 giugno andata semifinale, 8 giugno ritorno semifinali

13 giugno andata finale, 18 giugno ritorno finale