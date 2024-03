Calcio serie C, Finotto beffa il Perugia al 90' e lancia la Carrarese verso il terzo posto

Finisce con un'amara ed immeritata sconfitta la trasferta di Carrara. Il Perugia è stato beffato al 90' dal gol di Finotto, che ha sfruttato una delle poche disattenzioni della retroguardia biancorossa. Biancorossi meglio in fase di palleggio, ma poco incisivi davanti. Il risultato dello stadio Dei Marmi pone molto probabilmente la pietra tombale sulla lotta al terzo posto. Grazie a tutti per aver seguito la nostra diretta e al prossimo incontro.

92' Zuelli rileva Capezzi negli padroni di casa

91' nel Perugia entrano Cudrig e Vasquez per Vulikic e Kouan

4' di recupero

90' passa la Carrarese in extremis: Belloni, al termine di una prolungata azione, serve Finotto che in caduta giustizia Adamonis

88' ammonito Capezzi per proteste

87' Ricci lancia Sylla solo davanti a Bleve che alza troppo la mira. L'attaccante era in fuorigioco

84' nella Carrarese c'è Palmieri al posto di Capello

83' esce Iannoni nel Perugia ed entra Bartolomei, al ritorno in campo

79' ammonito Sylla per proteste

75' nella Carrarese entrano Grassini e Belloni per Zanon e Finotto

62' Cicconi ci prova al volo dal limite, Adamonis ci mette una pezza ancora

60' Formisano opta per un doppio cambio: Sylla per Seghetti e Ricci per Matos

57' Finotto ci prova di sinistro in corsa senza impensierire Adamonis

55' ci prova dalla parte opposta Capello, ma l'esito è analogo

54' Matos può concludere una bella ripartenza, ma il suo tiro dal limite è centrale

47' la Carrarese sfiora il vantaggio: Zanon si inserisce bene alle spalle della difesa ma Adamonis si oppone al suo tiro. Sulla ribattuta Finotto, complice il disturbo della retroguardia biancorossa, manda fuori

Comandato l'inizio della ripresa. Squadre in campo con gli stessi undici

Termina sullo 0-0 un primo tempo molto equilibrato con un Perugia che ha convinto di più sul piano del palleggio mentre la Carrarese ha creato qualche problema in fase di transizione. Giusto il risultato per quanto si è visto in campo fino ad ora. A più tardi per la cronaca dei secondi 45'.

46' inserimento di Cicconi in area, ma il suo piattone è bloccato da Adamonis

45' buona chance per Kouan ma viene murato

concesso 1' di recupero

43' ci prova Cancellieri su punizione, blocca a terra Bleve

41' Coppolaro spaventa il Grifo: un tiro del numero 21 della Carrarese chiama Adamonis ad un difficile intervento. Libera in corner Lewis

40' Paz si aggiusta la palla al limite dell'area avversaria ma conclude largo

37' ammonito Matos per gioco falloso. Giallo pesante per l'attaccante: diffidato salterà l'Olbia

25' angolo di Cancellieri, Iannoni prova il destro di piatto al volo ma la palla è centrale e bloccata da Bleve

20' Panico avanza verso il limite e calcia, blocca Adamonis

17' Capello riceve palla in area ma da posizione invitante spedisce alto

14' cross di Cancellieri da sinistra per Paz che prova a battere di prima intenzione, finendo però per commettere fallo

10' scatta Finotto verso la porta avversaria ma invece di tirare preferisce il passaggio al centro. Lewis libera

Partiti

Le formazioni ufficiali

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Della Latta, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Di Matteo, Cerretelli, Boli, Sansaro, Grassini, Zuelli, Belloni, Palmieri, Morosini, Schiavi. All. Calabro.

Perugia (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Matos, Seghetti. A disp. Abibi, Angella, Souaré, Viti, Cudrig, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Agosti, Polizzi, Ricci, Sylla, Vazquez. All. Formisano

Confermate buona parte delle indiscrezioni della vigilia: è Cancellieri il sostituto di Lisi sulla sinistra mentre il tecnico concede un turno di riposo a Sylla schierando nel tandem d'attacco Matos. Nella Carrarese Finotto e Panico giocano alle spalle di Capello, anche questo come previsto.

Uno spareggio ad alta tensione

Non è la resa dei conti, ma poco ci manca. Sarebbe improprio definire Carrarese - Perugia il match dell'anno dato che poi ci sono altre partite da giocare e tutto può assolutamente accadere, ma chi ha più da perdere sono i biancorossi, che inseguono a due lunghezze. Certo, se si fosse battuto il Pineto, come sembrava possibile, si sarebbe arrivati a questo appuntamento in condizioni totalmente diverse, ma non c'è tempo per i rimpianti e per pensare a quanto avvenuto cinque giorni fa. Lo Stadio Dei Marmi è inviolato da circa un anno, ma c'è un terzo posto in palio e non ci si può esimere dal tentare di fare risultato, quantomeno non perdere.

Alessandro Vittorio Formisano deve rinunciare ai soli Cristian Dell'Orco e Francesco Lisi, ma ritrova dopo parecchie settmane Paolo Bartolomei. La formazione è praticamente decisa, permane un solo dubbio nel reparto avanzato dove l'ottimo Matos della ripresa potrebbe scalzare dal ruolo di titolare uno tra Sylla e Seghetti, con il senegalese che appare maggiormente indiziato.

I padroni di casa di Antonio Calabro, che porterà in panchina, benchè inutilizzabili, Leonardo Morosini e Nicolas Schiavi, meditano l'utilizzo del doppio trequartista, ovvero Finotto e Panico, alle spalle di Capello.

Perugia Today garantirà la diretta in tempo reale dell'incontro. A seguire commenti ed interviste nel post gara.

Le probabili formazioni

CARRARESE (3-4-2-1): Bleve; Illanes, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Della Latta, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Coppolaro, Di Matteo, Cerretelli, Boli, Sansaro, Grassini, Zuelli, Belloni, Palmieri, Morosini, Schiavi. All. Calabro.

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Matos, Seghetti. A disp. Abibi, Angella, Souaré, Viti, Cudrig, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Agosti, Polizzi, Ricci, Sylla, Vazquez. All. Formisano