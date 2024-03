Calcio serie C, Carrarese - Perugia: le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta

Se non è il momento della verità poco ci manca. Carrarese - Perugia mette in palio una buona fetta di terzo posto, che consentirebbe l'accesso diretto alla fase nazionale dei playoff e chi ha più da perdere sono gli inseguitori, ovvero i biancorossi, che non potranno permettersi di perdere. Al termine della regular season mancano cinque partite e se si vuole raggiungere questo obbiettivo comunque importante il margine di errore sarà davvero risicatissimo. Fondamentale dunque non tornare a casa a mani vuote per poi giocarsi tutto nelle rimanenti gare.

Ma vediamo come le due squadre arrivano all'appuntamento:

Qui Carrarese: Calabro, che deve probabilmente incassare tre forfait, medita il doppio trequartista

I gialloblù si affidano alla loro roccaforte per l'allungo decisivo. Lo stadio Dei Marmi è inviolato da circa un anno e l'ambiente è carico per questa sfida di grande importanza. Antonio Calabro, subentrato a Dal Canto, non avrà probabilmente a disposizione tre giocatori, come ha fatto intendere alla vigilia: Leonardo Morosini, centrocampista, Nicolò Giannetti, attaccante, e Nicolas Schiavi, centrocampista (per quest'ultimo al massimo un posto in panchina)

Ecco come potrebbero schierarsi gli apuani: Bleve in porta; Coppolaro, Di Gennaro e Imperiale in difesa; Zanon, Zuelli, Capezzi e Cicconi a centrocampo; Della Latta e Panico alle spalle di Capello.

Qui Perugia: Formisano senza Lisi e Dell'Orco, dubbi soltanto nel reparto avanzato

I biancorossi inseguono a due lunghezze e salgono in Toscana con il chiaro intento di fare risultato pieno. Alessandro Vittorio Formisano potrà contare quasi sull'intero organico: out soltanto Cristian Dell'Orco (per lui il rientro è questione di giorni) e Francesco Lisi, squalificato; dovrebbero far parte della lista dei convocati Stipe Vulikic e Paolo Bartolomei.

Largo dunque alla miglior formazione possibile con Adamonis in porta; Mezzoni, Lewis e Vulikic in difesa; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan e Cancellieri a centrocampo; Sylla e Seghetti (o Matos) in attacco.

Dove vedere la partita in diretta

Carrarese - Perugia sarà visibile a partire dalle ore 20:45 su Sky Sport Sport (canale 251): per gli abbonati alla piattaforma satellitare ci sarà a disposizione Sky Go, sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento; in streaming la manifestazione sarà disponibile anche sull’app di Now TV, e Volley Tv (ambedue previo abbonamento). Prevista anche la diretta su Rai Sport.