Calcio serie C, Carrarese - Perugia: la diretta della partita

Le formazioni ufficiali

Carrarese (3-4-2-1): Bleve; Coppolaro, Di Gennaro, Imperiale; Zanon, Capezzi, Della Latta, Cicconi; Finotto, Panico; Capello. A disp. Mazzini, Tampucci, Illanes, Di Matteo, Cerretelli, Boli, Sansaro, Grassini, Zuelli, Belloni, Palmieri, Morosini, Schiavi. All. Calabro.

Perugia (3-5-2): Adamonis; Mezzoni, Lewis, Vulikic; Paz, Iannoni, Torrasi, Kouan, Cancellieri; Matos, Seghetti. A disp. Abibi, Angella, Souaré, Viti, Cudrig, Bozzolan, Bartolomei, Giunti, Agosti, Polizzi, Ricci, Sylla, Vazquez. All. Formisano

Confermate buona parte delle indiscrezioni della vigilia: è Cancellieri il sostituto di Lisi sulla sinistra mentre il tecnico concede un turno di riposo a Sylla schierando nel tandem d'attacco Matos. Nella Carrarese Finotto e Panico giocano alle spalle di Capello, anche questo come previsto.

Uno spareggio ad alta tensione

Non è la resa dei conti, ma poco ci manca. Sarebbe improprio definire Carrarese - Perugia il match dell'anno dato che poi ci sono altre partite da giocare e tutto può assolutamente accadere, ma chi ha più da perdere sono i biancorossi, che inseguono a due lunghezze. Certo, se si fosse battuto il Pineto, come sembrava possibile, si sarebbe arrivati a questo appuntamento in condizioni totalmente diverse, ma non c'è tempo per i rimpianti e per pensare a quanto avvenuto cinque giorni fa. Lo Stadio Dei Marmi è inviolato da circa un anno, ma c'è un terzo posto in palio e non ci si può esimere dal tentare di fare risultato, quantomeno non perdere.

Alessandro Vittorio Formisano deve rinunciare ai soli Cristian Dell'Orco e Francesco Lisi, ma ritrova dopo parecchie settmane Paolo Bartolomei. La formazione è praticamente decisa, permane un solo dubbio nel reparto avanzato dove l'ottimo Matos della ripresa potrebbe scalzare dal ruolo di titolare uno tra Sylla e Seghetti, con il senegalese che appare maggiormente indiziato.

I padroni di casa di Antonio Calabro, che porterà in panchina, benchè inutilizzabili, Leonardo Morosini e Nicolas Schiavi, meditano l'utilizzo del doppio trequartista, ovvero Finotto e Panico, alle spalle di Capello.

Le probabili formazioni

