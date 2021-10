Serie B, il pari tra Benevento e Perugia chiude la 7ª giornata: risultati e classifica prima della sosta

Lo 0-0 del posticipo Benevento-Perugia ha concluso il programma della 7ª giornata di Serie B, con il campionato che andrà in sosta per gli impegni delle nazionali. Un pari pesante dal sapore agrodolge per il Grifo dopo la bella prova del Vigorito, che consente ad Alvini di salire a quota 10 punti e restare a -2 dai sanniti guidati dall'ex tecnico biancorosso Fabio Caserta.

LE ALTRE GARE - Dopo il roboante 3-0 del Lecce sul Monza nell'anticipo, la 7ª giornata di Serie B è proseguita oggi (sabato 2 ottobre) con altre sei partite. La capolista Pisa ha superato la Reggina, mentre il Frosinone è stato battuto in casa del Cittadella. Pari per il Parma sul campo della Spal e per l'Ascoli a Crotone, ha trovato invece il suo primo successo stagionale l'Alessandria (reduce dal pari del Curi) che ha superato di misura il Cosenza del diesse perugino Goretti. Ko a Cremona invece per la Ternana (stesa dai gol di Zanimacchia e dell'ex grifone Di Carmine), che resta in classifica dietro al Perugia che chiuderà il programma del turno facendo visita nell'ultimo posticipo al Benevento del grande ex Caserta. Sconfitte in casa per il Brescia (2-4 contro il Como per le rondinelle, ora a -5 dalla vetta) e per il Pordenone (2-4 nello scontro diretto in coda contro il Vicenza, che era fermo ancora a zero punti).

LA 7ª GIORNATA, RISULTATI E PROGRAMMA:

Venerdì (1/10) - Lecce-Monza 3-0

Sabato (2/10) - Alessandria-Cosenza 1-0; Cremonese-Ternana 2-0; Crotone-Ascoli 2-2; Frosinone-Cittadella 0-1; Pisa-Reggina 2-0; Spal-Parma 2-2.

Domenica (3/10) - Brescia-Como 2-4; Pordenone-Vicenza 2-4; Benevento-Perugia (ore 20.30).

LA CLASSIFICA - Pisa 19, Cremonese 15, Brescia 14, Lecce 14, Ascoli 13, Benevento 12, Cittadella 12, Frosinone 10, Perugia 10, Reggina 10, Cosenza 10, Parma 9, Monza 9, Spal 8, Ternana 7, Como 6, Crotone 4, Alessandria 4, Vicenza 3, Pordenone 1.

IL PROGRAMMA DELL'8ª GIORNATA:

Sabato (16/10) - Ascoli-Lecce (ore 14); Crotone-Pisa (ore 14); Vicenza-Reggina (ore 14); Pordenone-Ternana (ore 14); Cosenza-Frosinone (ore 16.15); Perugia-Brescia (ore 16.15); Como-Alessandria (ore 18.30).

Domenica (17/10) - Cremonese-Benevento (ore 14); Parma-Monza (ore 16.15); Cittadella-Spal (ore 20.30).