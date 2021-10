Italia Under 21, un'altra convocazione per Ferrarini del Perugia. E l'Under 20 chiama Gyabuua

L'esterno del Grifo tra i 27 i calciatori scelti dal ct Nicolato (in lista anche il perugino Ranocchia) per le due gare di qualificazione a Euro23 contro Bosnia-Erzegovina e Svezia. C'è la chiamata di Bollini invece per l'altro giovane grifone

Nuova chiamata nella Under 21 per Gabriele Ferrarini del Perugia e per il perugino Filippo Ranocchia, ex grifone ora di proprietà della Juventus che lo ha ceduto in prestito al Vicenza in Serie B. Entrambi sono infatti tra i 27 convocati dal ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato in vista delle prime gare di qualificazioni a Euro23 contro la Bosnia-Erzegovina (in trasferta a Zenica il prossimo 8 ottobre) settembre a Empoli e contro Montenegro il 7 settembre a Vicenza) e la Svezia (il 12 ottobre a Monza). Il gruppo si radunerà domenica (3 ottobre) presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia dove si preparerà fino a mercoledì pomeriggio, quando è prevista la partenza con un volo diretto da Pisa a Sarajevo.

I CONVOCATI - Portieri: Semuel Pizzignacco (Vicenza), Alessandro Russo (Alessandria), Stefano Turati (Reggina). Difensori: Raoul Bellanova (Cagliari), Riccardo Calafiori (Roma), Andrea Cambiaso (Genoa), Simone Canestrelli (Crotone), Andrea Carboni (Cagliari), Gabriele Ferrarini (Perugia), Matteo Lovato (Atalanta), Kaleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Pirola (Monza), Iyenoma Destiny Udogie (Udinese). Centrocampisti: Marco Brescianini (Monza), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Filippo Ranocchia (Vicenza), Samuele Ricci (Empoli), Nicolò Rovella (Genoa), Sandro Tonali (Milan). Attaccanti: Matteo Cancellieri (Hellas Verona), Lorenzo Colombo (Spal), Sebastiano Esposito (Basilea), Lorenzo Lucca (Pisa), Samuele Mulattieri (Crotone), Roberto Piccoli (Atalanta), Emanuel Vignato (Bologna).

UNDER 20, C'È GYABUAA - Un'altra chiamata nella Under 20 di Alberto Bollini invece per Emannuel Gyabuaa del Perugia, tra i 25 convocati per il doppio impegno nel torneo '8 Nazioni' che vedrà gli azzurrini sfidare prima l’Inghilterra a Chesterfield (giovedì 7 ottobre ore 20 italiane) e poi l Portogallo a Frosinone (martedì 12 ottobre ore 15). Il giovane grifone si aggregherà al gruppo della nazionale domenica (3 ottobre) presso il centro tecnico federale di Coverciano.

I CONVOCATI - Portieri: Ludovico Gelmi (Feralpisalò), Giovanni Garofani (Juventus), Filippo Rinaldi (Aquila Montevarchi). Difensori: Devid Eugene Bouah (Teramo), Tommaso Barbieri (Juventus), Davide Angelo Ghislandi (Turris), Nicolò Armini (Piacenza), Christian Dalle Mura (Cremonese); Mattia Viti (Empoli), Fabio Ponsi (Modena), Allessandro Pio Ricci (Juventus). Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Emmanuel Gyabuaa (Perugia), Tommaso Milanese (Alessandria), Alessandro Bianco (Fiorentina), Giuseppe Leone (Juventus), Alessandro Cortinovis (Atalanta), Franco Daryl Tongya Heubang (Olimpique Marsiglia). Attaccanti: Daniel Maldini (Milan), Gaetano Pio Oristanio (Volendam), Gianmarco Cangiano (Bologna), Nikola Sekulov (Juventus), Emanuele Pecorino (Juventus), Giuseppe Di Serio (Benevento), Nicolò Cudrig (Juventus).