Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

VIDEO Benevento-Perugia, la vigilia di Alvini: "A Caserta dico grazie"

Il tecnico biancorosso ha presentato la sfida sul campo dei sanniti, guidati dal grande ex: "Se sono qui lo devo a lui che è andato via e gli sono grato. Loro costruiti per la Serie A, ma noi giocheremo da Grifo"