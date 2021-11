Como-Perugia 4-1, Alvini: "Ko meritato, ma divario troppo ampio. E non dimentichiamo l'obiettivo"

"La sconfitta è meritata, ma il divario è troppo ampio". Così parla Massimiliano Alvini dopo il pesante 4-1 incassato dal suo Perugia sul campo del Como, capace di travolgere il Grifo già nella prima mezz'ora: "La decisione del Var (che portato al rigore del 2-0 comasco al 13', ndr) ci ha fatto perdere serenità e per la prima volta in questa stagione ci siamo disuniti. Nella ripresa poi abbiamo provato a riaprirla ma non ci siamo riusciti".

Secondo il tecnico biancorosso l'imbarcata non è imputabile all'assenza di Angella: "Il capitano è fondamentale per noi e contro gente come Cerri e La Gumina ci avrebbe aiutato, ma gli errori sono stati generali e non individuali. Il primo gol preso era evitabile, poi c'è stato il rigore e abbiamo preso altre due reti su fallo laterale e su corner".

Nessun dramma però, con Alvini che usa più la 'carota' che il bastone' con i suoi: "Non mi sento di colpevolizzare più di tanto i ragazzi, protagonisti di un cammino che fin qui era stato positivo. Non voglio che questa sconfitta macchi quanto di buono abbiamo creato. Ora abbiamo quindici giorni a disposizione (c'è la la sosta per le nazionali, ndr) e da domani ci metteremo a lavorare, cercando di correggere errori di oggi e di ripartire. E anche se le vittorie con il Brescia e la Spal possono aver fatto pensare qualcosa di diverso - conclude il tecnico biancorosso - non bisogna dimenticare qual è il nostro cammino -e quali sono i nostri obiettivi".