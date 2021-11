Perugia, il sindaco Romizi di nuovo papà: rinviato il summit con Cdp per il nuovo Curi

Rimandato a data da destinarsi il summit sul nuovo stadio che era in programma oggi (venerdì 5 novembre) tra i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Perugia e i nuovi vertici della Cassa Depositi e Prestiti.

L'incontro, che come è stato spiegato nella recente conferenza stampa sui lavori allo stadio Curi (ipotesi di chiusura della Curva Nord per due partite) sarebbe stato comunque solo interlocutorio, è stato rinviato per l'indisponibilità del sindaco perugino Andrea Romizi, che è diventato di nuovo papà questa mattina con la nascita del piccolo Giacomo.