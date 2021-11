LIVE Serie B, Como-Perugia: segui in diretta la sfida del 'Sinigaglia'

Una nuova trasderta per il Perugia di Massimiliano, che dopo la pesante vittoria di Ferrara contro la Spal sarà di scena oggi (sabato 6 novembre, ore 14) sul campo del Como nel match valido per la 12ª giornata di Serie B che precede la sosta per gli impegni delle nazionali.

Como-Perugia (sabato ore 14)

IL PROGRAMMA DELLA 12ª GIORNATA:

Venerdì (05/11) - Cosenza-Reggina 0-1

Sabato (06/11) - Alessandria-Ternana (ore 14); Ascoli-Vicenza (ore 14); Como-Perugia (ore 14); Cremonese-Spal (ore 14); Brescia-Pordenone (ore 16.15); Benevento-Frosinone (ore 18.30).

Domenica (07/11) - Lecce-Parma (ore 14); Crotone-Monza (ore 16.15); Cittadella-Pisa (ore 20.30).

COMO-PERUGIA: PROBABILI FORMAZIONI E DOVE VEDERLA IN TV

LA CLASSIFICA - Pisa 22, Reggina* 22, Brescia 21, Lecce 20, Benevento 19, Frosinone 18, Cremonese 18, Perugia 17, Monza 17, Parma 16, Como 16, Cittadella 16, Ascoli 15, Cosenza* 14, Spal 13, Ternana 13, Alessandria 8, Crotone 7, Vicenza 4, Pordenone 3.

(*una gara in più)