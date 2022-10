Ricco sabato di anticipi in Eccellenza e Promozione

Sabato ricco di anticipi per quanto riguarda i campionati di Eccellenza e Promozione. Nel massimo campionato dilettantistico regionale, spazio alla gara tra l'Olympia Thyrus, in cerca di punti per risalire la china, e il San Sisto capolista. Nel girone A di Promozione, ben quattro le partite in programma, mentre nel girone B si sfideranno il Terni Fc e il San Venanzo. Fischio d'inizio alle 15.15. Ecco gli anticipi di oggi.

ECCELLENZA:

Olympia Thyrus - San Sisto (arbitro: Palmieri di Avellino)

PROMOZIONE:

Girone A:

Castel del Piano - Montone (arbitro: Bartocci di Gubbio)

Grifo Sigillo - Marra San Feliciano (arbitro: Vitali di Perugia)

Mantignana Montemalbe - Tavernelle (arbitro: Tempesta di Perugia)

Pietralunghese - Viole (arbitro: Nykolyn di Gubbio)

Girone B:

Terni Fc - San Venanzo (arbitro: Antonelli di Foligno)