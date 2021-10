Perugia non dimentica: messa in memoria di Renato Curi, ma chiusa ai tifosi

Perugia non dimentica e il 30 ottobre non sarà mai un giorno qualcunque nel capoluogo umbro. Anche quest'anno, a 44 anni di distanza da quella tragica piovosa giornata del 1977 che lo vide morire sul campo con la maglia del Grifo in un match casalingo contro la Juventus, si terrà la tradizionale Messa in ricordo di Renato Curi a cui oggi è intitolato lo stadio.

A celebrare la funzione domani (sabato 30 ottobre alle ore 12 circa) al termine della seduta di allenamento del Perugia di Massimiliano Alvini, sarà Padre Mauro Angelini, grande tifoso biancorosso e cappellano del club. "Per evitare assembramenti - fa sapere la società attraverso una nota - la funzione si svolgerà alla sola presenza di squadra, staff, dirigenza e familiari e amici della famiglia Curi".