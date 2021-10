Serie B: Perugia ko ma ancora nel 'mucchio' in zona playoff, Reggina seconda con l'ex grifone Caserta

Seconda sconfitta stagionale (e seconda al Curi) per il Perugia, che dopo sette risultati utili consecutivi viene superato per 2-0 in casa nel turno infrasettimanale (10ª giornata di Serie B dalla Reggina, che ora è seconda insieme al Benevento dell'ex grifone Caserta (vittorioso a Crotone) a -2 dalla capolista Pisa (1-1 a Cremona). Il Grifo resta comunque dentro al 'mucchione' in zona playoff e a +1 sulla Ternana (sconfitta ieri sul campo del Cosenza dell'ex diesse perugino Goretti).

I RISLTATI DELLA 10ª GIORNATA:

Mercoledì (27/10) - Cosenza-Ternana 3-1; Vicenza-Monza 1-1

Giovedì (28/10) - Alessandria-Frosinone 1-1; Ascoli-Spal 0-1; Brescia-Lecce 1-1; Cittadella-Parma 1-2; Como-Pordenone 1-0; Cremonese-Pisa 1-1; Crotone-Benevento 0-2; Perugia-Reggina 0-2.

LA CLASSIFICA - Pisa 21, Benevento 19, Reggina 19, Brescia 18, Lecce 17, Cremonese 17, Frosinone 15, Perugia 14, Ascoli 14, Monza 14, Cosenza 14, Spal 13, Parma 13, Ternana 13, Como 13, Cittadella 13, Alessandria 8, Crotone 7, Vicenza 4, Pordenone 2.

IL PROGRAMMA DELL'11ª GIORNATA:

Lunedì (01/11) - Benevento-Brescia (ore 12.30); Frosinone-Crotone (ore 15); Lecce-Cosenza (ore 15); Monza-Alessandria (ore 15); Reggina-Cittadella (ore 15); Spal-Perugia (ore 15); Ternana-Como (ore 15); Parma-Vicenza (ore 18); Pisa-Ascoli (ore 18); Pordenone-Cremonese (ore 18).