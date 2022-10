Promozione: prima vittoria stagionale per il Bastia

Squadra in casa

Squadra in casa Bastia

BASTIA: De Vincenzi, Rosati, Reka (Bibi), Sedran, Gambacorta, Santantonio, Buratti (Cozzali), Bengala, Donati, Del Prete (Santucci), Corriale (Cirilli). Allenatore: Montecucco

AMC '98: Squadroni, Grigioni, Busecchini (Bejtulahi), Sidouna, Bianconi (Trequattrini), Cudini, Meacci (Mangialaio), Cassetti (Sanoh), Cellulosi (Montecchiani), Carissimi, Castellone. Allenatore: Montecchiani

ARBITRO: Ciorba di Perugia

RETI: 43’pt e 3’st Del Prete, 31’st Corriale, 44’st Grigioni, 45’st Donati

Prima vittoria in campionato per il Bastia, che rifila un rotondo 4-1 all'Amc '98 e sale a quota cinque punti nel girone B di Promozione. Del Prete apre le marcature sul finire di primo tempo, raddoppiando poi dopo appena tre minuti nella ripresa. Corriale cala il tris, Grigioni prova a riaprire la contesa chiusa in maniera definitiva da Donati al novantesimo.