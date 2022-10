Promozione: I risultati nella settima giornata del girone B

Lo Spoleto non si ferma, incamera la settima vittoria consecutiva e consolida il primato in classifica nel girone B di Promozione. Vittorie anche per Clitunno e Amc '98, che provano a tenere il passo della prima seppur ancora a distanza. Ecco i risultati della settima giornata.

Terni Fc-S. Venanzo 1-1: 13' pt Cavalletti (S), 47' st Suma (T)

Amc '98-Sporting Terni 3-0: 8' pt e 10' st Anullo, 32' st Ramozzi

Amerina-Campitello 1-0: 34' pt (rig.) Minocchi

Athletic Bastia-Superga 48 0-0

Clitunno-Vis Foligno 2-0: 17' pt Bucciarelli, 29' st Cuna

Guardea-Bastia 3-3: 21' pt Coccia (G), 26' pt e 10' st Donati (B), 33' pt Fortuni (G), 48' pt Buratti (B), 48' st Piccini (G)

Real Avigliano-Ducato 1-2: 6' st Antonini (D), 40' st El Abidi (R), 50' st Lucidi (D)

Todi-Spoleto 0-1: 2' st Giustini

Riposa Bevagna



CLASSIFICA (*una gara in meno)

Spoleto 21

Clitunno 14

Amc 98 13

Vis Foligno 12

San Venanzo 12

Ducato 12

Terni Fc 11*

Amerina 8

Campitello 7*

Superga 48 7

Real Avigliano 6

Bastia 6*

Bevagna 5*

At. Bastia 5*

Guardea 5

Sporting Terni 4*

Todi 4*